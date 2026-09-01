Минфин США угрожает санкциями за сотрудничество с КСИР

США угрожают санкциями за бизнес с КСИР, заявил министр Скотт Бессент на встрече G20. 20 августа Трамп объявил экономическую операцию против Ирана и призвал союзников присоединиться.
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