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В Самаре пройдет военно-историческая реконструкция 6 ноября 2023 года

В Самаре пройдет военно-историческая реконструкция 6 ноября 2023 года

Она будет посвящена «80-летию освобождения Киева».6 ноября на 4-ой очереди набережной в Самаре пройдет впечатляющее историческое событие - масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная "80-летию освобождения Киева".

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