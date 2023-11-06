В Самаре пройдет военно-историческая реконструкция 6 ноября 2023 года

Она будет посвящена «80-летию освобождения Киева».6 ноября на 4-ой очереди набережной в Самаре пройдет впечатляющее историческое событие - масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная "80-летию освобождения Киева".
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