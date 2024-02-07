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Закон, порядок, государство

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"Будут на каждом углу": нововведение в местах отдыха обрадовали жителей Владивостока

"Будут на каждом углу": нововведение в местах отдыха обрадовали жителей Владивостока

Администрация Владивостока разработала новый проект изменений правил благоустройства города. Согласно документу, парки и скверы во Владивостоке оборудуют камерами с функцией видеоаналитики.

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