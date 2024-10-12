ДМИТРИЙ СМИРНОВ Глава СВР России Нарышкин – о превращении США и Британии в страны-террористы: ✔️Россия сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, которая исходит не только от террористических бандформирований или террористов-одиночек, а от целого государства, точнее группы государств.