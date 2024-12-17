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Отец Яниса Тиммы узнал о смерти сына из СМИ

Отец Яниса Тиммы узнал о смерти сына из СМИ

Известный тренер Райтис Тимма до сих пор не знает, что делать дальше и не верит в смерть сына. Сегодня общественность потрясла новость о смерти бывшего супруга певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тимма.

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