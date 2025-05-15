Профайлер увидел у Зеленского признаки сильного напряжения во время визита в Турцию

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Во время визита в Анкару Владимир Зеленский, по мнению профайлера Дениса Давыдова, демонстрировал эмоциональное напряжение и избегал любых взаимодействий с российской делегацией.
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