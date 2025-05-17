ВСУ перебросили бойцов «Айдара» к границе с Днепропетровской областью

ВСУ перебросили бойцов батальона «Айдар» к границе с Днепропетровской областью Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили бойцов штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) к границе с Днепропетровской областью.
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