Искусственное озеро, причал и катамараны: Западный обход станет местом притяжения

На первом этапе создадут искусственное озеро, набережную, сухой фонтан и детский бассейн. В дальнейшем озеро расширят на 0,8 гектара и появится причал для аренды лодок и катамаранов, сообщает тг-канал Сводки Краснодара.
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