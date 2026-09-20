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«Извините за все маты, Россия» — сказал мигрант, которому за полгода до этого выдали паспорт

«Извините за все маты, Россия» — сказал мигрант, которому за полгода до этого выдали паспорт

Как он вообще получил российский паспорт Мигрант в Липецке лишился гражданства за нож, мат и «превосходство ислама».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Шадрин
Анатолий Шадрин

Переписывают в каждой такой статье набор действий, которые совершает каждый дикарь с Кавказа и из Средней Азии, попавшие в Россию и получившие российское гражданство. А что толку? Это самое гражданство как раздавали направо и налево, так и продолжают раздавать. И дело здесь даже не в коррумпированных чиновниках или жадных коммерсантах, а в миграционной политике, которую проводит государство, во всех этих сказках про межнациональный и межрелигиозный мир, дружбу и братство, общую историю и другую ерунду, которыми забивают головы русских людей. А их извинения - так это отдельная «песня», что со стороны приезжих дикарей, что наших, российских. Все дело в том, что они ведь нас совсем не уважают, поэтому обмануть русского это для них проще простого. Вот и раздают эти свои извинения и обещания на публику, в судах, на видео, а потом продолжают делать то же самое. Причём, делают это не только приезжие, но и свои, из той же Чечни, Дагестана, так как считают, что обмануть русского и российскую власть - это хорошо, а любое их правонарушение и преступление искупается таким вот их лживым извинением. Так что статейки тут не помогут, надо политику менять и законы ужесточать. А мы снова их «выбрали», на новый срок, так что в России в ближайшее время ничего не изменится!

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

на хрена нам сдались эти мигранты-надо тех кто их лоббировал к ним в Среднюю Азию выдворить-пусть с ними там поживет-по работает в их мире-может что и поймет а потом если выживет через лет 15-20 можно и обратно пустить

Профиль пользователя Aнатолий Райков
Aнатолий Райковизменено

Мигранты всё равно не числятся в России.А олигархов,чиновников которые приглашают их,раздают им квартиры и паспорта,выслать их вместе с ними.Пересёкшие границу,считать знания полученые вне России,считать их не действительными в России.И в обязательном порядке пройти переобучение и пересдачу,а ГАИ обязать выдавать им только транзитные номера только до родины и запретить в России регестрировать свои машины.Своих придурков хватает на дорогах России.

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Лучше бы конечно их всех по домам отправить , но с нашим дружбонародным правительством это всё мечты. Значит надо показательно завалить при задержании парочку (можно больше) может тогда думать начнут...