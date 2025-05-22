ЦИК утвердила новую схему одномандатных округов на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в ДНР будет образовано три округа, в ЛНР – два, в Херсонской и Запорожской областях – по одному, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.