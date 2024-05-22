В гробах видал: почему критики в Каннах громят новый фильм Кроненберга

Совершенно седой Венсан Кассель половину фильма «Саван» проводит обнаженным. То его герой вспоминает интимные моменты с любимой женой, умершей несколько лет назад, то ищет утешения и забвения с другими женщинами, у каждой из которых есть своя тайна.