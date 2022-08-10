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Осужденному на 15 лет экс-чиновнику Шестуну хотят добавить срок за оскорбление судьи и прокурора

Осужденному на 15 лет экс-чиновнику Шестуну хотят добавить срок за оскорбление судьи и прокурора

Прокуратура запросила для экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного на 15 лет колонии, еще семь месяцев лишения свободы за оскорбление прокурора и судьи, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Трепашкина.

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