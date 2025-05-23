Маленькая девочка пострадали при столкновении машины с лосем под Ярославлем

Семилетнюю девочку и 56-летнего мужчину доставили в больницу после ДТП в Ярославском районе. Поздно вечером «Киа», в котором ехали водитель и маленькая пассажирка, врезался в лося, неожиданно выбежавшего на дорогу.
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