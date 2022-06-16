Марокко вложило $5,8 млрд в возобновляемые источники энергии в 2021 году

Марокко инвестировало $5,8 млрд в возобновляемые источники энергии в 2021 году, что эквивалентно ВВП Того на 2020 год, говорится в последнем отчете REN21 о глобальном статусе возобновляемых источников энергии в 2022 году, 15 июня сообщает MWN.