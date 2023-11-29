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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рюдигер должен был получить красную в матче с «Наполи», считает экс-судья Итурральде. Защитник «Реала» ударил Зелиньского шипами в бедро, поляка заменили

Рюдигер должен был получить красную в матче с «Наполи», считает экс-судья Итурральде. Защитник «Реала» ударил Зелиньского шипами в бедро, поляка заменили

«Реал» одержал победу над «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2).  Защитник мадридцев Антонио Рюдигер нанес травму сопернику  во втором тайме: он перехватил передачу, но после этого не опустил ногу и ударил хавбека неаполитанцев Петра Зелиньского шипами в бедро.

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