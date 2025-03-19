Мера стоимости и показатель статуса. Роскошные украшения и посуда. Часть промышленного прогресса и основа экономики.
Серебро
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Мера стоимости и показатель статуса. Роскошные украшения и посуда. Часть промышленного прогресса и основа экономики.
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