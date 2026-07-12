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Наш потерянный мир

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ВС России лишили ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке

ВС России лишили ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке

Российские военнослужащие лишили боевиков ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке, заявил командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

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