ВС России лишили ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке

Российские военнослужащие лишили боевиков ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке, заявил командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».
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