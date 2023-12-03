Эстебан Окон: Михаэль Шумахер изменил Формулу 1 во всех аспектах

Эстебан Окон: Михаэль Шумахер изменил Формулу 1 во всех аспектахОфициальный сайт Михаэля ШумахераФранцузский гонщик Alpine, победитель Гран При Венгрии-2021 Эстебан Окон рассказал о влиянии Михаэля Шумахера на свою карьеру и Формулу 1 в целом.
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