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Кафельников связал вылет Медведева с «Ролан Гаррос» с финансовым благополучием

Кафельников связал вылет Медведева с «Ролан Гаррос» с финансовым благополучием

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников объяснил вылет российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».

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