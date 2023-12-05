Одним грибом можно накормить всю деревню!

Не знаю как вам, а мне мексиканские грибники кажутся несчастными. Ну, что это за "тихая охота", когда основная трудность не найти гриб, а притащить его домой? Да и к тому же сходил один раз по грибы, и всё – весь год можно не ходить.
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