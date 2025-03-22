В обновлении Wrath of the Ancients для экшена EVERSPACE 2 игроки получат уникальный корабл...

В обновлении Wrath of the Ancients для экшена EVERSPACE 2 игроки получат уникальный корабльГрядущее расширение EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients принесет в игру не только множество потрясающих космических приключений, но и возможность полетать на новом корабле.
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