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Спад российской экономики продлится до лета 2023 года

Спад российской экономики в 2022 году может достичь 7-7,5% и составить 0,5-2% в следующем году в зависимости от внешних факторов и хода перестройки экономики, при этом сильнейшее снижение ВВП страны произойдет в конце года - начале следующего года.

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