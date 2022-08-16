Спад российской экономики продлится до лета 2023 года

Спад российской экономики в 2022 году может достичь 7-7,5% и составить 0,5-2% в следующем году в зависимости от внешних факторов и хода перестройки экономики, при этом сильнейшее снижение ВВП страны произойдет в конце года - начале следующего года.
Спад российской экономики в 2022 году может достичь 7-7,5% и составить 0,5-2% в следующем году в зависимости от внешних факторов и хода перестройки экономики, при этом сильнейшее снижение ВВП страны произойдет в конце года - начале следующего года.
Свежие комментарии