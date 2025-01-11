Полицейские пресекли ввоз наркотиков в Читу

Житель Бурятии перевозил свертки с гашишем. Сотрудниками Госавтоинспекции и оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на въезде в Читу был остановлен автомобиль «Тойота Королла», в салоне которого находились двое мужчин.