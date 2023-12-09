Несколько игроков «Пари НН» заболели ОРВИ перед матчем с «Зенитом»

Решение о стартовом составе будет приниматься исходя из тех, кто будет здоров. Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что некоторые игроки команды заболели перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».