Депутат Госдумы Пётр Толстой своим заявлением о положении дел русских в Казахстане расшевелил либеральное болото.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ВВЕСТИ ВОЙСКА В КАЗАХСТАН": ДЕПУТАТ ВСТУПИЛСЯ ЗА УЧИТЕЛЕЙ ПАВЛОДАРА Отказ от кириллицы, мифы о независимости и, наконец, унижение людей, не говорящих на государственном языке.
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