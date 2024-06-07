Депутат Госдумы Пётр Толстой своим заявлением о положении дел русских в Казахстане расшевелил либеральное болото.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ВВЕСТИ ВОЙСКА В КАЗАХСТАН": ДЕПУТАТ ВСТУПИЛСЯ ЗА УЧИТЕЛЕЙ ПАВЛОДАРА Отказ от кириллицы, мифы о независимости и, наконец, унижение людей, не говорящих на государственном языке.