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Расчёт 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 44-го армейского корпуса

Расчёт 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» работает по противнику в Белгородском приграничье.

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