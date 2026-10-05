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На Кинерет вновь проблема с чистой водой на пляжах

На Кинерет вновь проблема с чистой водой на пляжах

Министерство здравоохранения сообщает о предупреждении о нежелательности купания на пляжах Цинбари, Цемах и Гофра на озере Кинерет в связи с получением результатов микробиологических анализов, … .

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