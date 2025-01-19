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В КНР работодатель пытался забрать у сотрудника крупный лотерейный выигрыш

В КНР работодатель пытался забрать у сотрудника крупный лотерейный выигрыш

В китайском городе Нинбо провинции Чжэцзян лотерейный билет принес его обладателю $820 тыс., но компания, в которой работает счастливчик, потребовала у него отдать джекпот, чтобы разделить деньги между всеми сотрудниками.

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