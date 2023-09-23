Театр абсурда

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Миллиарды плененных долларов: Каким будет обмен активов, зависших по обе стороны баррикад

Миллиарды плененных долларов: Каким будет обмен активов, зависших по обе стороны баррикад

Экономист Максим Чирков оценил, куда Россия потратит замороженные деньги Запада Павел Еськов Фото: Олег Елков/ТАСС В России оказались заблокированы более 18 миллиардов долларов прибыли зарубежных компаний за 2022 год.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Всё очень просто . Собрать все прибыли  в один расчётный документ , арестовать их и Указом президента признать их  ответным действием на беспредел со стороны ЕС к нашим не законно арестованным $300 млрд , которыми ЕС распоряжается как своими без всякого доказательства объявленных претензий к РФ . Далее эти деньги должны поступить в СберБанк в  его полное  распоряжение и работу на внутреннем рынке . Ко всему наш народ  просит МУС также предоставить документы по обвинению российского президента не понятно в чём на русском языке , да бы не было разночтения в осмыслении событий и фактов . Мы рассмотрим их и возможно сами применим к нему суровые методы принудительной операции по смене пола (причём исключительно кузнечным инструментом в подвалах КГБ , где уже восстал призрак железного Феликса  Дзержинского)  , чтобы соответствовать принципам европейского менталитета . Россия всегда была во всём впереди планеты всей , и мы пожалуй  пойдём и на такую жертву . Представляете первый в мире ...гендер президент . Вы наверно  этого хотите ? Но нужно прежде будет его согласие , а тут знаете Вопрос ? Оставим его открытым . Так, что у вас есть последняя возможность обогнать нас в этом .
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