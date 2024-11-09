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Наступление у Курахово: «Отважные» прорывают оборону врага за Селидово (ВИДЕО)

Наступление у Курахово: «Отважные» прорывают оборону врага за Селидово (ВИДЕО)

Наступление у Курахово: «Отважные» прорывают оборону врага за Селидово. Уральские штурмовики группировки войск «Центр» продолжают развивать успех на стыке покровского и кураховского направлений, прорываясь на запад.

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