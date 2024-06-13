Цискаридзе нашел объяснение пьянству Волочковой — пережить дано не каждому

Танцор высказал свое мнение о проблемах коллеги. Николай Цискаридзе Филипп ГончаровНиколай Цискаридзе не сегодняшний день является едва ли не единственным коллегой Анастасии Волочковой, который отзывается о ней без осуждения и пренебрежения.
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