Цискаридзе нашел объяснение пьянству Волочковой — пережить дано не каждому

Танцор высказал свое мнение о проблемах коллеги. Николай Цискаридзе Филипп ГончаровНиколай Цискаридзе не сегодняшний день является едва ли не единственным коллегой Анастасии Волочковой, который отзывается о ней без осуждения и пренебрежения.