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Царьград

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Самозанятые Архангельской области подтверждают статус онлайн

Самозанятые Архангельской области подтверждают статус онлайн

Справку о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход в Архангельской области и НАО можно сформировать в приложении «Мой налог» или его веб-версии, а выписку из ЕГРН — через личный кабинет налогоплательщика.

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