Медвежий угол

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1-й "Я" класс это не достижение, а совсем наоборот

1-й "Я" класс это не достижение, а совсем наоборот

ан сила правды Добрый день мои уважаемые читатели. Эта статья будет очень маленькой, но очень серьёзной по теме.

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Ивановна
Это говорит о том что все лезут человечники и жить на земле суетно и они не хотят
моряк океанский
Все правильно, только не надо спихивать на самодеятельность местных властей. У нас по всей стране действуют единые законы и буквально 10 лет назад вроде хотели ограничить точечную застройку и высоту зданий в 9 этажей, но строительное лобби в правительстве все похерило! Да и пример новой Москвы этому явное доказательство!

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