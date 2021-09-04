1-й "Я" класс это не достижение, а совсем наоборот

Медвежий уголОбщество1-й "Я" класс это не достижение, а совсем наоборот ан сила правды Добрый день мои уважаемые читатели. Эта статья будет очень маленькой, но очень серьёзной по теме.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИвановнаЭто говорит о том что все лезут человечники и жить на земле суетно и они не хотятМОморяк океанскийВсе правильно, только не надо спихивать на самодеятельность местных властей. У нас по всей стране действуют единые законы и буквально 10 лет назад вроде хотели ограничить точечную застройку и высоту зданий в 9 этажей, но строительное лобби в правительстве все похерило! Да и пример новой Москвы этому явное доказательство!Комментировать
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