РИАН: ВС РФ уничтожили украинские самолеты, атаковавшие Севастополь

Российские Вооруженные силы нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка (Николаевская область). В результате были повреждены два самолета Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.
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