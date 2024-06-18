Termoelectrica будет реорганизована

Акционерное общество Termoelectrica будет реорганизовано путем слияния с S.R.L. Info Bon, с переводом, по возможности, персонала компании в поглощающую компанию, согласно проекту решения, который будет рассмотрен на заседании правительства в среду, 19 июня.
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