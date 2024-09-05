Генпрокурор России рассказал о нарушениях в строительстве инфраструктуры СМП

Генпрокурор России рассказал о нарушениях в строительстве инфраструктуры Северного морского пути Прокурорская проверка развития Северного морского пути (СМП) выявила около 600 нарушений законодательства, возбуждено около десятка уголовных дел, сообщил «Известиям» генпрокурор Игорь Краснов в эксклюзивном интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.