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  • Александр Ткаченко
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Генпрокурор России рассказал о нарушениях в строительстве инфраструктуры СМП

Генпрокурор России рассказал о нарушениях в строительстве инфраструктуры СМП

Генпрокурор России рассказал о нарушениях в строительстве инфраструктуры Северного морского пути Прокурорская проверка развития Северного морского пути (СМП) выявила около 600 нарушений законодательства, возбуждено около десятка уголовных дел, сообщил «Известиям» генпрокурор Игорь Краснов в эксклюзивном интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

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