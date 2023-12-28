Четыре мировые державы осудили Иран за увеличение темпов производства урана

Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон в четверг, 28 декабря, выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они осуждают Тегеран за наращивание темпов производства высокообогащенного урана, а также считают, что Иран «никогда не должен получить ядерное оружие», – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии