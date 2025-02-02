Десять астраханцев отправились очищать черноморский берег от мазута

Группа добровольцев в течение двух недель будет трудиться в Краснодарском крае. Десять человек из Астрахани присоединились к волонтерам со всей России, которые ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Черном море.
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