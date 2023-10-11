«Российской академии предоставлено усовершить и возвеличить Слово наше»

240 лет назад в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей, задача академии состояла в разработке гуманитарных наук, прежде всего русского языка.
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