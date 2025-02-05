Инспектор Россельхознадзора взят под стражу по делу о взятках

По данным следствия, инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора получал от представителей двух организаций денежное вознаграждение за ускоренное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов на плодоовощную продукцию при ввозе на территорию Российской Федерации.