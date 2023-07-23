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Путин: иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, несут значительные потери «из-за своей глупости»

Путин: иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, несут значительные потери «из-за своей глупости»

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, несут значительные потери «из-за своей глупости».

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