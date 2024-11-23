Приметы: Почему 24 ноября нельзя лениться

В народе 24 ноября называют днём Феодора Студита – византийского монаха, жившего в VIII-IX веках. Наши предки считали, что именно с этого дня наступает настоящая зима и говорили: «Фёдор Студит землю студит».
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