Последний удар по немецкой промышленности: сталелитейный гигант избавится от 11 тысяч работников

Наряду с сокращением рабочих мест руководство предприятия заявило, что планирует закрыть перерабатывающий завод и сократить годовую производственную мощность на четверть – до девяти миллионов тонн, что ничтожно мало по сравнению с прежними мощностями.
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