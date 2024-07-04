В отеле «Астория» состоится винтажный маркет в исторических интерьерах

Мероприятие запланировано на 7 июля В воскресенье, 7 июля, в петербургском отеле «Астория» состоится летний Astoria Vintage & Home Market, который соберет 40 участников в исторических интерьерах отеля начала ХХ века.
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