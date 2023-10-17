«Шансов не было»: Оператор дрона ВСУ выложил в Сеть ролик с поражением российского пикапа, перевозящего пленных украинцев

Украинский оператор FPV-дрона поразил российский пикап, после чего выложил видео в Сеть, где ролик активно начали распространять украинские ресурсы, пока кто-то не разглядел, что пикап российских войск перевозил в кузове пленных военнослужащих ВСУ.