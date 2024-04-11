Премьер Польши Туск: Варшава ищет «нестандартные пути» для помощи Украине

Перед началом консультаций в Варшаве, в которых участвовали председатель Евросовета Шарль Мишель и лидеры нескольких стран ЕС, премьер-министр Польши Дональд Туск поделился, что его страна активно ищет способы увеличения военной помощи Украине.
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