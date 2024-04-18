Голова ледохода находится в 340 километрах от Архангельска

Уже несколько дней ледоход на реке Северной Двине традиционно развивается на двух участках.По информации отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного УГМС, в В настоящее время основной ледоход от «Сухонской» волны развивается ниже гидропоста Сидоровская (340 км от Архангельска).