В Краснодаре нашли тело еще одного ребенка, погибшего при атаке ВСУ

Количество детей, погибших в результате атаки БПЛА в ночь на 24 августа, увеличилось до четырех. Тело еще одного ребенка обнаружили спасатели при разборе завалов в частном детском центре, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.