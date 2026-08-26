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Аргументы и Факты

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В Краснодаре нашли тело еще одного ребенка, погибшего при атаке ВСУ

Количество детей, погибших в результате атаки БПЛА в ночь на 24 августа, увеличилось до четырех. Тело еще одного ребенка обнаружили спасатели при разборе завалов в частном детском центре, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

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