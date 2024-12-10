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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

В 2025 году бюджет Брянщины составит 94,7 млрд рублей: но так ли все просто?

В 2025 году бюджет Брянщины составит 94,7 млрд рублей: но так ли все просто?

Областная Дума в Брянске готовится к принятию бюджета региона на 2025 год. Заместитель губернатора, глава департамента финансов Галина Петушкова представила депутатам параметры главного финансового документа области.

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