В 2025 году бюджет Брянщины составит 94,7 млрд рублей: но так ли все просто?

Областная Дума в Брянске готовится к принятию бюджета региона на 2025 год. Заместитель губернатора, глава департамента финансов Галина Петушкова представила депутатам параметры главного финансового документа области.
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