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МИД России обвиняет Швецию в бездействии после атак дронов на российское посольство

Министерство иностранных дел России обвинило власти Швеции в отсутствии должной реакции на серию инцидентов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у российского посольства и торгового представительства в Стокгольме.

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